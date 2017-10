Bra-Varese, l’anticipo in diretta

Varese - Caronnese 3-3

Squadre in campo dalle ore 15 a Bra dove è impegnato il Varese di Iacolino nella 11a giornata di Serie D. Calcio di avvio invece alle 14,30 per Caronnese e Varesina. Il nostro giornale racconterà in diretta le partite con il consueto liveblog al quale i lettori possono partecipare o scrivendo nello spazio commenti o usando su Twitter e Instagram gli hashtag #direttavn e #bravarese. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.