Broker e promotore, truffa da 6 milioni ai clienti

Associazione per delinquere, truffa e falso: otto persone sono comparse oggi davanti al gup di Varese (due hanno chiesto di patteggiare) nell’udienza preliminare di una vicenda imbarazzante, che vede più di venti parti civili schierate, tra cui due banche, la Santander e la Banca Leonardo spa.

L’associazione per delinquere, secondo la pm Annalisa Palomba che ha condotto l’inchiesta era composta da Giuseppe Merlino, 52 anni, promoter di Besano con un buon pacchetto clienti, in complicità con il broker varesino Riccardo Cornacchia, 52 anni, altro esperto di finanza, e in combutta con le rispettive ex mogli. Cornacchia, peraltro, fu protagonista di un rapimento nel 2008 in cui fu prelevato a casa e detenuto in una casa a Cernobbio per alcune ore, poi ritrovato dalla Polizia.

Secondo le accuse Merlino, aiutato dalle conoscenze del Cornacchia, avrebbe sfruttato il pacchetto clienti e il rapporto di fiducia con le due banche che si sono costituite parte civile contro di lui, avrebbe distratto denaro illecitamente dai correntisti e avrebbe fatto girare i soldi in conti correnti a lui e ai suoi compici riconducibili. Per giunta, falsificando firme e documenti. La procura ha quantificato, addirittura, in quasi 6 milioni di euro la somma complessiva sottratta.

Il meccanismo era complesso ma in sostanza Merlino stipulava contratti truffaldini carpendo impropriamente la fiducia dei risparmiatori finali e redigendo i prodromici atti di falso. Cornacchia invece metteva a disposizione del promotore finanziario i conti correnti per far transitare i soldi dei clienti truffati, dando precise disposizioni al Merlino sui conti di appoggio. Era in sostanza la “mente” logistica per la canalizzazione delle ingenti somme sottratte.

Alcuni degli episodi contestati sono molto esemplari della vicenda: i due principali accusati avrebbero indotto, ad esempio, anche tramite documentazione falsa, due clienti a compiere un’operazione di acquisto e vendita di titoli inesistente e agli stessi, per coprire l’inganno, avrebbero poi liquidato dei soldi che invece provenivano da un altro portafoglio clienti. In altri casi viene contestata la falsa promessa di investire denaro in titoli quotati, salvo poi aver fatto transitare i soldi su conti correnti a loro stessi riconducibili. I reati sarebbero stati commesso dal 2008 a oggi.

I clienti chiedono giustizia, e anche indietro i soldi.