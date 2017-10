Brucia auto, si cerca una donna

Foto varie

A Marnate è attiva da questa notte un’unità di crisi per la ricerca di una persona. Si tratterebbe di una donna per la quale è stata attivata la procedura di ricerca che coinvolge tutti gli enti preposti, dai vigili del fuoco ai carabinieri. La base delle ricerca è stata fissata in via Kennedy e gli operatori sono al lavoro nella zona circostante.

Nella stessa zona questa notte è andata in fiamme una macchina. L’incendio, che è avvenuto ai margini di un’ampia zona boschiva, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Foto varie

Foto dalla pagina Facebook “Sei di Marnate se”