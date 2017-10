Cacche di cane: con il Dna sporcaccioni senza scampo

Foto varie

Entra nel vivo da lunedì il progetto del Comune di Malnate per eliminare a suon di Dna il problema delle cacche di cane abbandonate su strade e marciapiedi.

Tra i primi in Italia, il Comune di Malnate ha infatti deciso di usare la prova del Dna come deterrente per i proprietari maleducati, partendo innanzitutto con l’istituzione di un registro dei profili genetici dei cani che vivono in città.

Entro il 31 dicembre tutti i proprietari dovranno mettersi in regola, sottoponendo il proprio animale alla prova del Dna, e sarà più conveniente farlo approfittando del test gratuito disponibile in due studi veterinari della città.

“Tutti i possessori di cani residenti a Malnate hanno l’obbligo di effettuare il test al proprio animale, tramite prelievo di campione salivare, e di trasferirne, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, il codice identificativo al Servizio Veterinario di ATS Insubria per l’aggiornamento dell’anagrafe canina – spiega in una nota l’Amministrazione comunale – Tali informazioni consentiranno, una volta completata la banca dati, di risalire al proprietario maleducato e di sanzionarlo”.

Grazie ad una convenzione stipulata con Econord, l’Amministrazione di Malnate offre la possibilità a tutti i proprietari di cane residenti in città di effettuare gratuitamente il Test. Basterà recarsi presso uno dei due ambulatori veterinari di Malnate, quello del dottor Brolpito in Via Montello, il mercoledì mattina, e quello della dottoressa Cadonà in Via Dante, tutti i giorni d’apertura.

Il cane potrà essere portato dal veterinario dal proprietario o da un suo delegato, purchè in possesso del libretto dell’animale.

Nell’ottica della maggior informazione possibile, l’Amministrazione si è attivata e si attiverà per contattare i padroni dei cani per informarli dell’obbligo ricordando che, a partire dal 1 gennaio 2018, chiunque non avrà fatto fare il test del Dna al proprio cane sarà passibile di sanzione amministrativa, oltre a dover effettuare il Test a proprie spese.

Per chiarire i termini del regolamento ed eventuali dubbi, e per rispondere alle domande riguardanti la procedura, a partire da domani, lunedì 9 ottobre, volontari ed addetti, opportunamente formati e incaricati dall’Amministrazione, contatteranno i tutti i cittadini che non si sono ancora recati dal veterinario.

“Ringraziamo i volontari che si sono resi disponibili a partire da domani a dare tutte le informazioni riguardanti il progetto e a ricordare ai cittadini l’adempimento – dicono il sindaco Samuele Astuti e l’assessore Giuseppe Riggi – L’importanza del progetto risiede proprio nel valore che diamo al decoro urbano”.

Per qualsiasi chiarimento scrivere a tutelambientale@comune. malnate.va.it o chiamare il numero 0332.275239.