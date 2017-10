Cade e si rompe una caviglia alle cascate di Ferrera

Foto varie

Un uomo di 57 anni di Oggiona con Santo Stefano si è infortunato nel tardo pomeriggio di domenica 15 ottobre mentre, con un gruppo di amici, percorreva un sentiero nei pressi delle cascate di Ferrera.

In seguito alla caduta l’uomo ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Dato l’allarme, la Centrale operativa ha attivato i tecnici della XIX Delegazione Lariana del CNSAS Lombardo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), Stazione di Varese.

Le squadre hanno raggiunto l’uomo, hanno praticato il condizionamento sanitario e infine lo hanno trasportato all’ambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale in codice verde.