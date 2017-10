Caja: «Bella prestazione. Non c’è rammarico»

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

La Openjobmetis perde 74-73 al Forum contro Milano, dopo una gara combattuta che ha visto i varesini giocarsela punto a punto fino alla fine. Al termine della sfida coach Attilio Caja non pensa alla sconfitta, ma alla bella prova dei suoi: «La bella prestazione fatta è più forte del rammarico della sconfitta, soprattutto pensando al 10 su 20 ai liberi. Abbiamo fatto una partita molto solida, regolare per tutti i quaranta minuti. Difensivamente abbiamo fatto una gara importante contro uno squadrone come Milano. Faccio i complimenti alla mia squadra, i ragazzi ci hanno messo la forza di lottare. In attacco abbiamo avuto diversi protagonisti in differenti momenti e siamo stati bravi a cavalcare la loro vena. Alla fine, quando sei punto a punto e hai il tiro per il sorpasso ti viene l’acquolina in bocca. Cogliamo il miglioramento di tanti giocatori. Milano ha provato a fare uno strappo, noi però siamo stati bravi a rimanere attaccati. Ora dovremo fare altrettanto bene contro squadre del nostro livello. Da settimana scorsa è cambiata che abbiamo avuto più continuità in attacco».

Il tecnico della Ea7 Milano Simone Pianigiani festeggia la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi: «Un’altra partita dura. Noi avevamo messo in preventivo che potesse essere così, forse è per questo che l’abbiamo vinta, nonostante qualche errore di troppo. Queste due partite dovevamo portarle a casa nonostante i carichi di lavoro e la consapevolezza di non avere molta brillantezza. Ora inizia il tour de force, dalla Russia alla Sicilia. Oggi per noi è più importante segnare una linea di lavoro e sono contento di come i ragazzi si stiano sporcando le mani. Abbiamo tenuto basse le loro percentuali al tiro per dare un segnale sul nostro lavoro. in attacco invece, sommando le difficoltà delle difese miste e variabili, abbiamo sempre tenuto la testa vanti. Ora dobbiamo cercare della fluidità maggiore. L’unico errore che abbiamo fatto questa sera è stato far rientrare Varese più volte quando avevamo raggiunto nove-dieci punti di vantaggio, con difese molli e qualche canestro concesso di troppo».