Caja: «Una vittoria che va oltre i nostri sogni»

Openjobmetis Varese - Red October Cantù 95-64

La Openjobmetis stravince il derby contro Cantù al PalA2a 95-64 e fa vivere una serata di festa a tutta Varese. Grande merito va a coach Attilio Caja, che a fine partita davanti ai microfoni non nasconde la felicità per questa vittoria: «Ovviamente siamo molto contenti. Era quello che sognavamo, ma forse è andato anche oltre. Volevamo fare una partita di grande impatto fisico e di intensità e i ragazzi sono stati eccellenti a recepire il concetto. Bravi anche Ferrero, Avramovic e Pelle a trasmettere l’energia che serve nel derby ai compagni. Abbiamo avuto la giusta faccia dall’inizio alla fine. Devo dire che abbiamo fatto una gara eccellente sotto tutti i punti di vista».

«Siamo sempre stati ottimisti in campo – continua Caja – anche nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche tiro aperto ma non ci siamo demoralizzati. Dobbiamo tenere questa intensità, solo così, con questa voglia di giocare assieme, possiamo fare bene durante tutto il campionato. Chi è uscito dalla panchina ha dato un contributo importante, portando quella energia importante per fare la differenza. Vogliamo dedicare la vittoria al pubblico, che è stato eccezionale. Okoye, con i suoi limiti, sa quello che può dare, è generoso, non ha paura di niente e anche per questo è amato dai suoi compagni. Lo stesso discorso vale anche per Waller, che ci ha dato tanto».

Si prende le colpe di questa sconfitta pesante l’allenatore della Red October Marco Sodini: «Quando si perde una partita così c’è poco da dire. Dopo i primi minuti non siamo mai stati al passo con Varese. Abbiamo preparato la sfida sapendo che l’aggressività difensiva dei nostri avversari sarebbe stata diversa da quelle affrontate finora. Non abbiamo mai trovato il ritmo per fare bene questa sera. Sono io che devo migliorare nel far crescere la confidenza e alcune fasi di gioco; mi prendo le responsabilità, i ragazzi non hanno colpe».

«Ho tessuto le lodi ad Attilio Caja prima della gara – ammette Sodini – e ribadisco le parole che ho speso per lui nel prepartita. Normalmente le sue squadre sono pronte prima delle altre. Lo svantaggio accumulato è il distacco reale che c’è in questo momento tra le due squadre. Chiedo scusa personalmente ai nostri tifosi perché non meritano di perdere un derby di 30 punti. Resettiamo, abbiamo una settimana di lavoro davanti a noi, ma questa deve essere una lezione costruttiva e trovare i correttivi».

Grande protagonista della partita è stato Stan Okoye con 22 punti, 18 rimbalzi e 35 di valutazione: «È una grande serata per noi, anche perché arrivavamo da due sconfitte, anche se contro due grandi squadre. Il successo di questa sera è importante anche per aumentare la nostra autostima. La storia di questa partita è incredibile e siamo contenti di aver vinto per noi, ma anche per i tifosi. Il campionato è difficile, con grandi giocatori e allenatori, ma personalmente mi sento più maturo rispetto alla mia prima esperienza qui a Varese. Riguardo alla gara, l’allenatore mi ha chiesto di mettere energia in campo, l’ho fatto; questo è quello che succede quando si gioca concentrati».