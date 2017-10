Cambiare vita in 5 passi. Una serata con Piernando Binaghi

Vedano Olona - Piernando Binaghi

La nuova edizione dell’Autunno letterario organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vedano Olona si apre con un appuntamento di sicuro richiamo, sia per i protagonisti sia per il tema della serata.

Sabato 28 ottobre, alle 21 nella Sala consiliare di Villa Aliverti, la scrittrice Patrizia Emilitri intervista il “re della Meteo svizzera” Piernando Binaghi, che è vedanese ma è da anni uno dei volti più popolari della Televisione della Svizzera italiana.

Binaghi durante la serata presenterà il suo libro “Cambiare vita in 5 passi”, un vero e proprio best seller nella versione e-book, con un record di vendite su Amazon, ora disponibile anche nella versione cartacea.

Nato dalla lunga esperienza in televisione, dove ai programmi di divulgazione scientifica e alla conduzione, ha spesso affiancato il lavoro di coaching, l’interesse di Binaghi per le tecniche di crescita personale si è concentrato negli ultimi anni sulla Pnl, la Programmazione neurolinguistica, una tecnica che ha studiato ed affinato fino a specializzarsi negli Stati Uniti direttamente con Richard Bandler, uno dei fondatori della Pnl, diventando Trainer certificato.

Nel libro che verrà presentato durante la serata, Binaghi sintetizza in poche e semplici regole una serie di valutazioni e “trucchi” che possono aiutare ciascuno a vivere in modo più soddisfacente: «Quanto vi sembra possibile cambiare la vostra vita e vivere l’esistenza che avete sempre desiderato? Che ci crediate o meno il cambiamento è proprio a portata di mano – dice – Con questo libro insegno ad avviare concretamente la trasformazione e il cambiamento personale nella vita di ciascuno, attraverso strumenti davvero efficaci, concreti e collaudati per cambiare la propria situazione attuale e vivere la vita che si è sempre desiderato seguendo cinque semplici passi».

La serata, che come di consueto è organizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Inchiostro simpatico, si concluderà con un rinfresco a base di tisane e dolcetti della buona notte.

Ingresso libero