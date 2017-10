Camminata Guronese, ecco la 22a edizione

pre nimega generica

Domenica 8 Ottobre, con il Patrocinio del Comune di Malnate, si svolgerà la 22a camminata Guronese.

La manifestazione podistica non competitiva a carattere internazionale, organizzata dai Camminatori di Gurone, si snoderà interamente per le vie della frazione.

Sono previsti due percorsi: da 6 e da 12 km, con partenza e arrivo in via Pastore. L’iscrizione è consentita ai gruppi fino alle ore 20.00 di sabato 7 Ottobre, mentre ai singoli fino all’ora della partenza, che può liberamente avvenire tra le ore 8.00 e le ore 9.00.

La premiazione avverrà alle ore 10.30. In caso di condizioni meteo avverse, gli organizzatori si riservano di modificare durata e percorso della manifestazione. Costo di partecipazione € 2.5 per tesserati FIASP- € 3 per i non tesserati.