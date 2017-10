Spente le fiamme, al Campo dei Fiori si completa la bonifica

Squadra Antincendio Gemonio

Sono state completamente domate già ieri sera le fiamme che per tutta la giornata hanno tenuto impegnati uomini e mezzi al Campo dei Fiori.

Oggi sono in programma sopralluoghi nelle diverse aree colpite dall’incendio e il completamento delle operazioni di bonifica. E’ necessario avere la certezza che sotto il terreno non ci siano più focolai e dunque in mattinata saranno sul posto i Vigili del fuoco e le squadre di Protezione Civile intercomunale di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate.

Ancora non è stata fatta una valutazione precisa dell’area colpita, ma si stima che siano andati a fuoco circa tre ettari di bosco.

L’allarme è scattato attorno alle 11 del mattino e in breve tempo sul posto sono arrivate diverse squadre di terra dei vigili del fuoco, supportate un elicottero e successivamente da un Canadair. Ai Vigili del fuoco si sono poi aggiunti i volontari della protezione civile della zona e gli uomini della Forestale.