Cani guida, molto più che amici

cani per ciechi apertura

Sabato 21 ottobre alle ore 9.00, presso l’aula Magna del Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate grazie, alla collaborazione della dirigenza scolastica e con il patrocinio del Comune di Tradate, prenderà il via la manifestazione proposta agli studenti della scuola: una dimostrazione di addestramento, a cura della Scuola Cani Guida del Lions Club di Limbiate e, a seguire, un confronto aperto coi ragazzi attraverso l’intervista di tre giovani testimonials d’eccezione coi loro cani guida: Martina Rabbolini, campionessa nuoto paralimpico, Arianna Orlando, guida di “Dialogo nel buio” e Samuele Frasson, componente commissione nazionale cani guida UICI.

Presentatore e moderatore della manifestazione sarà il giornalista Roberto Bof della Sestero Onlus.

« La dimostrazione dei cani guida del Lions Club Limbiate – spiega Gaetano Marchetto Presidente UICI onlus Varese – e le successive testimonianze daranno modo ai ragazzi di conoscere il rapporto di amicizia che si instaura fra la persona ipo/non vedente ed il suo cane guida ma anche di prendere coscienza delle forti discriminazioni ancora esistenti in netto contrasto con le leggi sul diritto all’accessibilità, prima fra tutte la n. 37 del 1974. Le nuove generazioni saranno, quindi, chiamate anche a diventare gli ambasciatori dell’appello, lanciato dalla scuola cani guida Lions di Limbiate, a ricercare persone e famiglie a cui affidare i cuccioli fino all’età utile per iniziare l’addestramento ma anche a diventare i depositari del messaggio di rispetto e di difesa dei diritti delle persone con disabilità visiva e dei loro cani guida in ogni luogo pubblico o privato».