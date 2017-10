Caporetto, il sindaco depone una rosa sul monumento ai Caduti

Foto varie

Oggi, nel centenario di Caporetto, il sindaco di Luino Andrea Pellicini, con un gesto semplice, la deposizione di una rosa bianca al monumento ai Caduti, ha voluto ricordare I 40.000 morti e feriti italiani di quei terribili giorni e i quasi trecentomila prigionieri, molti dei quali non fecero ritorno.

«Il prossimo anno – ha così commentato Pellicini – festeggeremo in tutta Italia i cent’anni del 4 novembre e della fine di quel massacro che fu la prima guerra mondiale, ma non si spiega Vittorio Veneto senza la disfatta di Caporetto. Da lì iniziò una guerra diversa, non più d’attacco, ma di difesa della patria, intesa come insieme delle cose più care. Fu una svolta anche morale che mutò il sentimento nazionale, fondamentale per la storica Resistenza sul Piave e sul Monte Grappa»