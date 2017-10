“Caravaggio e la sua luce” in un incontro in Collegiata

Caravaggio e la sua luce. Questo l’argomento che sarà protagonista della serata dedicata al grande pittore lombardo mercoledì 28 ottobre alle 21, presso il Museo della Collegiata di Castiglione Olona. Relatore sarà Luca Frigerio, scrittore, giornalista, critico d’arte redattore delle pagine della cultura del quotidiano Avvenire ed autore di interventi sul tema dell’arte dei media diocesani.

“Questa serata nasce dalla collaborazione tra l’associazione Borgo antico e la parrocchia di Castiglione Olona – spiega il presidente, Ugo Marelli -. Un’occasione da non perdere per fermarsi a riflettere sulla grande magia della luce nelle opere del Caravaggio, che si collega ampiamente alla nostra voglia di proporre sul territorio castiglionese autori di narrativa, saggisti e giornalisti».

Luca Frigerio è già noto in zona per aver proposto, alcuni mesi orsono, una serata in cui al centro dell’attenzione era stata posta l’Ultima cena. «La sua capacità di far entrare nel dipinto e nelle tematiche nascoste anche chi dell’arte non mastica più di tanto, è davvero notevole, e non si poteva mancare di invitarlo anche da noi per parlare di uno dei grandi autori a cavallo tra Cinque e Seicento. Oltretutto nella cornice magica della Collegiata di Castiglione Olona».

Definito visionario e sceneggiatore della luce, che gioca con il buio, il Caravaggio utilizza gli elementi naturali con l’abilità di un fotografo. Una luce che è decisamente metafisica, un raggio la cui origine è misteriosa, naturale o artificiale che sia, ma che cade nel punto dove l’autore vuole portare l’occhio di chi ammira la sua opera, sacro o profano meno importa. La luce rivela dettagli e nasconde; la luce promana dall’opera e dilaga, in alcuni autoritratti, verso chi si sofferma a guardare il volto di un pittore che visse appieno la sua età.