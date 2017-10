Caronnese, pareggio amaro. Varesina sconfitta

caronnese calcio

Sabato di campionato per la Serie D, con la maggior parte delle partite anticipate rispetto alla solita domenica in vista del turno di precampionato di mercoledì 1 novembre. Alle 14.30 sono scese in campo Caronnese e Varesina, ma le due formazioni rossoblu non possono dirsi contente.

CARONNESE – SEREGNO 1-1

La Caronnese spreca un’ottima occasione di riprendersi il primo posto. Con il Gozzano sconfitto per la prima volta in campionato (2-0 in casa dell’Olginatese), la squadra di Aldo Monza aveva l’opportunità di attuare il controsorpasso alla vetta della classifica. Invece alla rete di Roveda al 19’ del secondo tempo, ha risposto Grandi del Seregno nel finale. Una grossa occasione persa per la squadra di Aldo Monza, che rimane così dietro al Gozzano per un punto.

VARESINA – INVERUNO 0-1

Basta una rete in apertura di gara firmata da Cazzaniga al 7’ all’Inveruno per espugnare il campo della Varesina. Questa volta a tirare fuori dai guai la squadra di mister Marzio non ci ha pensato bomber Shiba, ben controllato dai difensori gialloblu. Nella ripresa la gara si innervosisce, il gioco è molto spezzettato e la Varesina produce poco per rimettere in parità la gara. Le ambizioni di pareggio dei venegonesi si spengono al 48’ del secondo tempo su un palo – fortunoso – di Giglio.