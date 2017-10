“Casbeno, liberate i posti alla stazione”

Qualcosa si muove a Casbeno, dove la richiesta di una modifica dei parcheggi nell’area della stazione è stata rivolta alle Ferrovie Nord (proprietaria) sia dall’amministrazione comunale che dalle opposizioni e dai commercianti. Differenti sono però sono i contesti. Oggi il consigliere regionale Emanuele Monti e il consigliere comunale Marco Pinti, entrambi leghisti, hanno tenuto una conferenza stampa in piazza Meucci, insieme ad alcuni commercianti del quartiere.

Monti ha presentato in consiglio regionale un’interrogazione all’assessore alle infrastrutture e mobilità in cui chiede se è a conoscenza dell’utilizzo a pagamento del parcheggio, e se la Regione e Fnm sono stati informati su quale sia la situazione in merito.

Lo stesso Monti chiede che non si faccia pagare la sosta la sera e nei fine settimana, lasciando quindi l’accesso libero in tali orari, oppure attivare un disco orario…ma comunque aprire un po’ la piazza anche ai clienti delle attività. In sostanza, insieme Marco Pinti chiede che piazza Meucci ritorni ad essere usata, parzialmente, anche da chi non è pendolare. “E se l’assessore dirà che è contro queste richieste, io dirò che sono contro una tale decisione, anche se faccio parte della mia maggioranza” ha assicurato.

La richiesta trova l’approvazione del comitato spontaneo di Casbeno, che era presente con Sara Michetti, titolare del bar nei pressi della stazione, e il presidente della cooperativa del circolo di Casbeno, Maurizio Galli.

“L’attuale situazione, con il parcheggio riservato solo ai pendolari, ci ha creato un danno – osserva Galli del circolo di Casbeno – abbiamo avuto un calo di lavoro, soprattutto sono diminuiti gli anziani che vengono da fuori e che frequentano il nostro circolo. Sono spaventati dalle multe e dal caro parcheggi e non hanno più la comodità di avere una sosta davanti al loro luogo ricreativo. Potrà sembrare poco, ma per un anziano è importante”.

Sara Michetti osserva: “Noi iniziamo a lavorare alle 6 di mattina e i clienti pendolari non sono diminuiti – racconta – abbiamo però notato una diminuzione di lavoro nelle altre ore della giornata e siamo preoccupati”.

Sul possibile cambiamento delle regole di parcheggio in stazione, interviene oggi anche il Comune di Varese, che in una nota conferma di aver già chiesto a Fnm qualche accorgimento. Ecco la nota:

“L’amministrazione comunale di Varese ha inviato una lettera, datata 4 ottobre 2017, al presidente di FNME, Andrea Gibelli, in merito al parcheggio di via Meucci, il piazzale di sosta di fronte alla Stazione Nord del quartiere di Casbeno. In sostanza l’amministrazione e l’assessore Civati che ha firmato la lettera, in un’ottica di massima collaborazione tra enti ha proposto a Ferrovie Nord di aprire il parcheggio a tutti i cittadini, e non solo ai Pendolari. L’amministrazione chiede il consenso a queste modifiche in quanto l’area è di proprietà delle Ferrovie Nord ma in concessione del Comune di Varese in forza di una convenzione stipulata diversi anni fa tra il Comune e l’azienda. Se le proposte dovessero essere accolte l’area di sosta sarebbe così usufruibile da tutti gli utenti, e dai residenti muniti di pass, nei giorni lavorativi dalle 8 alle 20 e la zona rientrerebbe nell’area verde prevista dal piano Varese si Muove. L’amministrazione chiede inoltre che si possa aprire il parcheggio gratuitamente a tutti i cittadini anche nelle ore serali, tra le ore 20 e le 8 del mattino dal lunedì alla domenica. Le proposte inviate a Ferrovie Nord consentirebbero un maggior efficienza dell’area di sosta e fornirebbero un servizio all’utenza dando in particolare una possibilità in più di parcheggio ai clienti degli esercizi commerciali della zona”.