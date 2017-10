Case Aler di via Boccaccio, Alfieri aspetta una risposta dalla Giunta

aler busto arsizio

«Da luglio ad oggi non è ancora arrivata nessuna risposta da parte di Regione Lombardia sui problemi della case Aler di via Boccaccio a Busto Arsizio».

A tre mesi dalla presentazione dell’interrogazione (ne avevamo parlato qui), il consigliere regionale del PD Alessandro Alfieri torna a chiedere attenzione e sollecita una risposta.

Gli stabili in questione sono quelli al civico 61 di proprietà e gestiti da Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio e quindi di competenza regionale. Le segnalazioni dei residenti, raccolte dai consigliere comunali del PD, avevano messo un in luce diversi problemi legati ai parcheggi a pagamento, alle manutenzioni e alla sicurezza.

Nell’interrogazione Alfieri chiede alla Giunta e all’assessore Sala “quali azioni intende intraprendere la Giunta per fare in modo che queste segnalazioni siano prese in carico dalla ALER competente e risolte”.