Cassano celebra la festa dell’Unità Nazionale

Foto varie

Domenica 5 Novembre 2017 anche Cassano Magnago celebra la Festa dell’Unità Nazionale.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 all’ingresso del cimitero, da cui partirà il corteo verso il Sacrario dei Caduti, dove sarà deposta una corona. Si proseguirà poi lungo il viale delle Rimembranze, via Mazzini, via IV Novembre, via Aldo Moro, via San Giulio sino al Monumento ai Caduti.

Qui ci saranno il saluto del sindaco Nicola Poliseno, il discorso ufficiale del colonnello Marco Stoccuto (Rappresentante del NRDC-Ita della Nato). A seguire, alle 11.00, la Celebrazione Messa presso la Chiesa di San Giulio.

Partecipa il Corpo Musicale Cassanese.