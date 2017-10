Castagne, porchetta e un giro a cavallo al campo sportivo di Casciago

foto varie di eventi vari

Una domenica da passare con gusto e divertimento al campo sportivo di Casciago, in via Piave.

La Casmo, società sportiva di Casciago attiva dal 1975, organizza una giornata dedicata ai propri atleti e aperta a tutto il paese: domenica 22 ottobre dalle 14 castagne e porchetta, con stand gastronomico aperto per tutto il pomeriggio.

In occasione della partita della Casmo contro il Varano, valida per il campionato di Terza Categoria, i ragazzi della prima squadra saranno accompagnati in campo dai bambini della scuola calcio: famiglie e piccoli atleti (dai Piccoli Amici fino alla Juniores) sono invitati al campo per fare le foto ufficiali della stagione grazie agli scatti di Daniele Banfi.

Al termine del match, una volta liberato il terreno di gioco, un altro momento da non perdere: si potrà fare un giro a cavallo grazie alla FM Horse Dream Farm di Fabio e Roberta Fiocco e Francesca Agnetti di via Vetta d’Italia a Varese.

Tutti, casciaghesi e non, sono invitati a partecipare: c’è la possibilità di parcheggiare sotto la chiesa di Sant’Eusebio per non arrecare disturbo ai residenti e consentire il passaggio delle auto su via Piave.