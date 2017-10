Cattaneo ricorda le vittime del disastro aereo di Linate

Foto varie

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo ha partecipato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, alla messa per il 16° anniversario dell’incidente aereo di Linate che si è celebrata a Milano nella Basilica di Sant’Ambrogio.

Al termine delle celebrazione eucaristica, al Bosco dei Faggi di Parco Forlanini si è svolta una breve cerimonia con la deposizione di una corona a memoria delle vittime.

“Ricordiamo oggi, a sedici anni di distanza, il più grave incidente aereo che il nostro Paese possa ricordare – ha detto Cattaneo – È importante mantenere viva la memoria di quanto avvenuto e assicurare la vicinanza delle istituzioni e della società civile ai familiari. Una memoria che continua attraverso il prezioso lavoro del ‘Comitato 8 ottobre’ e attraverso l’impegno degli enti per garantire la sicurezza e misure sempre più avanzate per tutti coloro che si spostano attraverso il trasporto aereo. Non vogliamo dimenticare quanto avvenuto, ma prendendo esempio dai famigliari delle vittime della strage, trarre sempre forza e azioni positive affinché vicende tragiche come questa non debbano più ripetersi”.

L’incidente, avvenuto l’8 ottobre 2001 poco dopo le 8 del mattino all’aeroporto di Milano-Linate, con un numero finale di 118 vittime è stato la più grave catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia.

L’incidente coinvolse un Cessna privato, entrato erroneamente nella pista di decollo principale dell’aeroporto milanese e investito da un McDonnell Douglas MD-87 della compagnia aerea Scandinavian Airlines in fase di decollo.

L’impatto uccise sul colpo gli occupanti del Cessna e danneggiò l’MD-87 al punto da impedirgli di completare il decollo e farlo schiantare contro un edificio adibito allo smistamento dei bagagli, situato sul prolungamento della pista.

L’impatto e l’incendio sprigionatosi non lasciarono scampo agli occupanti di entrambi gli aeromobili, né a quattro addetti allo smistamento bagagli al lavoro nel reparto colpito dall’aereo.