Cazzago, il marciapiede è pronto

Lavori sp36 cazzago Brabbia

Lavori terminati e circolazione tornata normale e scorrevole. Il cantiere per la realizzazione del marciapiede che porta dalla rotatoria alla farmacia in via Giovanni XXIII è stato rimosso. Il marciapiede è pronto e quel tratto di strada è ora percorribile dai pedoni in sicurezza.

Termini dei lavori rispettati anche grazie alla “collaborazione” del meteo favorevole.