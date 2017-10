Cede il controsoffitto: spostati i pazienti della rianimazione

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Notte movimentata per pazienti e personale della rianimazione dell’ospedale di Circolo. Attorno alle 20 di ieri sera, mercoledì 25 ottobre, alcuni pannelli del controsoffitto si sono staccati cadendo a terra.

Immediatamente è scattato l’allarme e la macchina si è messa in moto. Sei pazienti del reparto più vicini al luogo del cedimento sono stati spostati , chi nella neuroterapia intensiva chi nella subintensiva, entrambi reparti in grado di accogliere questo tipo di paziente delicato. Nulla è accaduto, invece, per le altre persone ricoverate all’interno dei box.

Già questa mattina, i tecnici hanno fatto un primo sopralluogo e ne effettueranno altri per capire le ragioni del cedimento. Tra le ipotesi avanzata c’è quella delle infiltrazioni d’acqua ma la dinamica andrà chiarita prima di poter ripristinare la situazione e tornare ad accogliere i malati.

In attesa che il reparto recuperi la sua piena funzionalità, il 118 è stato invitato a non caricare eccessivamente il reparto.

Non è la prima volta che nel monoblocco si registra la caduta dei pannelli del controsoffitto. In altre occasioni era stata la pioggia ad aver causato il danno o lo stillicidio da un condizionatore.