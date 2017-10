“Cena longobarda” al Monastero di Torba

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

“La storia in cucina, una cena longobarda”. È il titolo dell’iniziativa in programma per sabato 14 ottobre al Monastero di Torba a Gornate Olona, nella struttura gestita dal Fai – Fondo Ambiente Italiano e che è diventata patrimonio dell’umanità proprio all’interno del percorso di Longobardi in Italia.

L’intera giornata sarà comunque dedicata ai longobardi. In programma anche laboratori per bambini, a partire dalle 15, mentre alle 17 c’è la conferenza all’area archeologica a cura di Marina De Marchi, mentre alle 19 visita guidata al Monastero a cui seguirà la cena con il menù prevede zuppa di cipolle, pancetta tesa del broccolo, polpette alla lombarda e torta di noci. Info e prenotazioni: 0331-820301.