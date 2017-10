Cento candeline per Giuditta Landoni

Luoghi di Castellanza

Domenica 8 ottobre ha tagliato il traguardo dei cento anni. E a festeggiarla, assieme ai tanti parenti, sono arrivate anche Sindaco di Castellanza, arch. Mirella Cerini, e Vice Sindaco, Cristina Borroni.

Lei è Giuditta Landoni castellanzese doc, nata in via San Carlo l’8 ottobre del 1917. Quattordicesima di quindici fratelli, ha lavorato per anni al Cotonificio Cantoni come operaia. Nell 1940 si sposa con Giovanni Mocchetti e si trasferisce in via Moncucco. Alla nascita dei tre figli Luigia, Sandra e Angelo, Giuditta lascia il lavoro per occuparsi della famiglia e per aiutare nei campi il marito. Nel 1966 si trasferisce in via Don Gnocchi.

Giuditta – rimasta vedova nel 1996 – ha cinque nipoti e cinque pronipoti. Fino all’età di 90 anni ha aiutato figli e nipoti stirando, cucinando, cucendo e frequentando attivamente la Parrocchia. Di carattere equilibrato, sempre serena e sorridente, ora trascorre il tempo riposando, pregando e ascoltando programmi religiosi.