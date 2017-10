Cento studenti delle superiori all’open day della Liuc

Università Cattaneo - Liuc

Alla LIUC si inizia già a ragionare sulla scelta del corso di laurea, raccogliendo informazioni ma anche cercando di “toccare con mano” la realtà universitaria. E’ quello che hanno provato a fare oggi gli studenti delle scuole superiori intervenuti alla prima edizione di “Università Aperta” per le iscrizioni all’Anno Accademico 2018/19.

Oltre 100 i presenti, venuti a scoprire i corsi di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria in una giornata tutta dedicata alle future matricole, in cui c’è stato spazio anche per la prima sessione del test di ammissione (obbligatorio per chi consegue una votazione di maturità inferiore a 80/100).

Nuova la formula dell’iniziativa, con un incontro di presentazione generale dell’offerta formativa e a seguire seminari specifici sui tre corsi di laurea. Per Economia l’identikit del manager del futuro, per Giurisprudenza la simulazione di un dibattito processuale nell’aula tribunale della LIUC, per Ingegneria un incontro sulla fabbrica del futuro. E’ stato inoltre possibile raccogliere informazioni sui principali servizi e opportunità offerti dalla LIUC

Ora, per gli studenti che hanno partecipato, inizia il tempo per riflettere sulla scelta. Dopo questo primo “assaggio”, la LIUC resta “Aperta” sempre, con l’opportunità di visitare l’ateneo e incontrare individualmente i docenti.

Inoltre, il prossimo sabato 25 novembre si terrà una nuova edizione di “Università Aperta” pensata specificamente per i genitori.

Per info su tutte le attività di Orientamento: orientamento@liuc.it