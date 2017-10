Certificato carichi pendenti per ottenere una borsa di studio

.

Anche se è vero che sono molti i giovani che sembrano perdersi dietro alle nuove tecnologie e che non sembrano provare alcun tipo di slancio verso il futuro che li attende, possiamo assicurarvi che sono altrettanti, e anzi forse molti di più, coloro che sin dalla scuola superiore desiderano poter stare con il naso tra i libri quanto più possibile, per riuscire ad ottenere i migliori voti della loro classe o persino del loro istituto scolastico.

Giovani volenterosi, determinati, che hanno già deciso quale carriera vogliono intraprendere, coscienti che per riuscire davvero a distinguersi nella massa e a trovare un giorno un impiego di elevato livello è necessario studiare e specializzarsi, dimostrare il proprio talento e la propria preparazione, in una sola parola eccellere. I ragazzi particolarmente meritevoli possono avere accesso a importanti borse di studio per le scuole superiori o per l’università, sempre che il loro ISEE non sia eccessivamente elevato e sempre che rispettino alcuni importanti requisiti, come ad esempio la mancanza a loro nome di carichi pendenti.

Documenti necessari: il certificato carichi pendenti

Per dimostrare alla commissione che si occuperà di distribuire le borse di studio di non aver alcun tipo di problema penale, gli studenti, oltre a dimostrare i loro meriti, dovranno necessariamente richiedere un certificato carichi pendenti. Nel caso di persone minorenni, sarà il genitore o il tutore legale a dover effettuare la richiesta del certificato carichi pendenti a loro nome. La richiesta può essere effettuata facilmente presso il Tribunale della propria città oppure direttamente online, sfruttando i portali specializzati nel reperimento di certificati e documenti per conto terzi e quindi anche del certificato carichi pendenti. In questo secondo caso non è necessario muoversi da casa: la richiesta può infatti essere effettuata tramite computer, tablet o smartphone in pochi minuti appena compilando un semplice form. Il certificato viene poi inviato al domicilio inserito al momento della richiesta stessa.

Documenti necessari: l’ISEE

Oltre al certificato carichi pendenti che attesa la pulizia della fedina penale dello studente, è anche necessario richiedere l’ISEE, un documento questo che attesa invece lo stato economico della famiglia. La soglia ISEE che non deve essere superata per poter accedere alle borse di studio per le scuole superiori o per l’università varia da bando a bando, ma solitamente non è superiore ai 30.000 euro. Per la richiesta dell’ISEE è necessario fare affidamento ad un CAF presente nella vostra città, che vi offre questo servizio a titolo del tutto gratuito. Online trovate tutti i documenti che dovrete presentare tra cui: modello unico o dichiarazione dei redditi, targhe delle auto di proprietà, documenti relativi ad un bene immobile di proprietà oppure contratto di locazione, giacenza media e saldo del proprio conto corrente al 31 dicembre dell’anno precedente e ogni altro documento attestante beni e patrimoni.

Certificato carichi pendenti e ISEE come presentarli

I bandi per l’ottenimento delle borse di studio riportano sempre gli estremi e le indicazioni per presentare la domanda, compreso l’elenco degli allegati necessari, certificato carichi pendenti compreso, l’ISEE e tutti gli altri documenti utili alla scelta dei migliori candidati. Una particolare attenzione deve esser rivolta alle tempistiche entro cui la domanda può essere presentata e dove va presentata.

La borsa di studio

Nel caso in cui lo studente riuscisse ad ottenere la borsa di studio tanto ambita, potrà dirsi davvero molto fortunato. Riuscirà in questo modo a sostenere al meglio il suo percorso di studi, senza gravare in modo eccessivo sull’economia familiare e potendosi anche permettere qualche extra come, ad esempio, qualche corso in più rispetto a quelli offerti dalla scuola o dall’università, come la frequentazione di una scuola estiva, magari all’estero o comunque fuori città, come un laboratorio di elevata qualità e simili, tutte esperienze che rendono il curriculum scolastico nettamente migliore rispetto a quello degli altri studenti, tutte esperienze che offrono la possibilità di accedere al mondo del lavoro in modo sicuramente molto più semplice e con molte più opportunità di raggiungere gli obiettivi prefissati.