Charter Night: festa al Castello per il Lions Club di Somma

Il Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito ha festeggiato la quarta Charter Night nella splendida Sala Olimpo dell’omonimo castello.

Si è trattato di una significativa ricorrenza del Club che, fondato nell’ottobre del 2014, ha già realizzato numerose e importanti attività di servizio umanitario sul territorio.

Ospite d’eccezione è stato l‘Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, Mons. Francesco Brugnaro, che ha descritto la situazione difficile che stanno vivendo le comunità di quei territori a seguito del devastante terremoto dell’agosto 2016.

Sono intervenuti anche il Governatore Lions Franco Guidetti e l’Immediato Past Governatore Lions Carlo Massironi che in perfetta sintonia hanno relazionato sulle attività lionistiche incentrate sull’aumento associativo e sul sostegno alle comunità e persone in stato di difficoltà con particolare riferimento ai temi della lotta alla fame, vista, diabete, ambiente e tumore pediatrico senza dimenticare tutte le altre gravi necessità come quelle della lotta al morbillo per ridurre la mortalità nel mondo.

Obiettivo del Lions Clubs International è quello di riuscire a sostenere nel giro di pochi anni almeno 200 milioni di persone all’anno.

La serata , condotta dal cerimoniere Mario Boschetti e dal past presidente del Club Maurizio Rossi, ha visto l’ingresso nel Club di altri quattro nuovi soci che vanno ad incrementare il già consistente gruppo operante da tempo.

Con il presidente del corrente anno Roberto Salmini,erano inoltre presenti anche gli altri past presidenti Alberto Schizzarotto e Laura Valsecchi con numerosi ospiti e amici.

Sono intervenuti con indirizzi di saluto il Prevosto di Somma Lombardo Mons. Basilio Mascetti e l’Assessore alla Cultura Raffaella Norcini anche a nome del Sindaco Stefano Bellaria.

Una bella serata improntata all’amicizia e alla solidarietà