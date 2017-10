Chiuso dal 27 al 30 ottobre i passaggio a livello di via Voldomino

Foto varie

Continuano i lavori per Alptransit e da venerdì 27 a lunedì 30 ottobre la polizia locale di Luino ha diramato un’ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli in via Voldomino all’altezza dell’intersezione via Leonardo Da Vinci e via Cairoli. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Voldomino da piazza Risorgimento al passaggio a livello.

«Abbiamo chiesto di abbreviare il disagio causato dalla chiusura del passaggio a livello limitando a quattro giorni anziché cinque l’impedimento al traffico anche pedonale.- commenta l’Assessore ai Trasporti Alessandra Miglio – La chiusura totale è necessaria poiché tutto il sedime stradale sarà demolito e ricostruito»