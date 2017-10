“CI hanno rubato il piacere di passeggiare in via Gaggio”

Strada storica di via Gaggio, Lonate Pozzolo

Tra le realtà più importanti e conosciute del nostro territorio, un posto d’onore spetta sicuramente alla via Gaggio e alla dogana austroungarica in località Tornavento.

Un luogo ricco di storia e cultura, meta per eccellenza di passeggiate nel parco del Ticino in presenza di bel tempo e clima piacevole. Ma questo idillio sembra essere turbato ciclamente da una spiacevole e odiosa “abitudine” che ormai perseguita da alcuni anni i frequentatori di via Gaggio.

«Ci hanno rubato una cosa bella come il piacere di andare a Via Gaggio a fare una passeggiata», si sfoga una nostra lettrice. «I ladri hanno preso l’abitudine di scassinare le auto parcheggiate e depredarle del contenuto».

Il fenomeno assume una dimensione ancora più preoccupante quando si è venuto a sapere che secondo la lettrice «non paghi di ciò siano andati a svaligiare la casa di qualche ottimista che vi aveva lasciato pure le chiavi di casa. Visto che siamo a centinaia a frequentare il luogo sarebbe opportuno mettere in guardia le persone». Difficile fare una statistica esatta, ma il fenomeno esiste e si ripropone nel tempo.