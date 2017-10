Ci sarà anche Varese al festival di antropologia della montagna

Al Piccolo festival di antropologia della montagna (Pfam) che si terrà il 4 e 5 novembre a Berceto (Parma), ci sarà anche “un pezzo” di Varese. Il Distretto Rurale, collettivo d’arte e iniziativa concreta nato dall’incontro di Giovanni Nicolini con Luisa Broggini e Massimo Crugnola, presenterà “Nell’attento osservar il verso viene” percorso video -fotografico allestito al museo Pier Maria Rossi di Berceto, sul percorso della via Francigena.

Le opere di Distretto Rurale, che è composto da artisti e agricoltori, consistono in attività didattiche e divulgative proposte nelle forme della rappresentazione, della documentazione e della esposizione teorica sostenute e illustrate con gli strumenti della fotografia, del video e della installazione. Sono tante e interessanti le iniziative realizzate in questi anni dal Distretto Rurale, tra tutte ricordiamo il progetto “Il senso della Misura” che, al Chiostro di Voltorre (Varese), ha esposto le idee della moderazione, della sobrietà e della compostezza in convegni, laboratori ed in una installazione, e nel 2013 la pubblicazione del volume “Insubria rurale” (Edizioni Mimesis), “Pratiche agronomiche sostenibili e forme della imprenditoria rurale sulla base di una nuova immagine della natura”, nato da un progetto che ha coinvolto il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate della Università dell’Insubria e con il Centro Internazionale Insubrico.

DUE GIORNI DENSI DI APPUNTAMENTI

Il programma prevede quindici incontri e sei mostre, dove al centro ci sono la montagna, l’uomo e le infinite interazioni che nascono e si modificano nel tempo: ai nuovi abitanti delle valli ai viandanti, dai librai itineranti della Lunigiana alla magnifica comunità della Val di Fiemme. Le due giornate si dividono in due grandi sezioni tematiche: sabato 4 novembre “Andirivieni“, domenica 5 novembre si parlerà di “Memorie migratorie”, comprese quelle riguardanti il lupo che in fatto di migrazioni e sconfinamenti nell’immaginario collettivo non ha eguali in natura. (Consulta il programma sulla pagina Facebook)