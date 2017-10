Ciclista fuori strada, interviene l’elisoccorso

Foto varie

Il 118 sta intervenendo con elisoccorso e due ambulanze a Golasecca, per un incidente che ha coinvolto un ciclista.

(foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 in viale Europa, la strada di circonvallazione che aggira il paese, nel tratto di ripida discesa che conduce verso Sesto Calende. Gli operatori del soccorso hanno stabilizzato il ferito, che sarà probabilmente trasferito in ambulanza (è in codice giallo, non in pericolo di vita).

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i carabinieri di Somma Lombardo e Sesto, mentre i volontari della Protezione Civile del paese stanno collaborando per la gestione del traffico. La strada è infatti di grande passaggio, collegando Somma a Sesto come alternativa all’ancor più frequentato Sempione.

Il tratto dove è avvenuto l’incidente è la “la discesa del Presualdo”: nel 2014 aveva perso la vita qui un anziano ciclista che era uscito fuori strada urtando sul muro laterale.

(articolo aggiornato alle ore 16 di mercoledì 11 ottobre)