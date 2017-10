Ciocchina emozioni e sold out in sala Vanelli

Le lacrime di Gianna Galli, il ricordo della mamma di Giuliano Melosi, l’invito a vivere la sua passione per la corsa di Renzo Moltrasio, l’attesa di Lorenzo Perini per la nuova pista dello stadio e la condivisione del premio del primario Claudio Verusio sono stati i momenti salienti della cerimonia di consegna delle civiche benemerenze che si è tenuta oggi pomeriggio in Sala Vanelli.

A presiedere la cerimonia il presidente Raffaele Fagioli che ha letto le motivazioni mentre il sindaco Alessandro Fagioli ha consegnato distintivo, pergamena e statuetta a tutti i premiati dopo aver letto il decreto di nomina.

Ad essere insigni sono stati Gianna Galli, titolare del negozio di bomboniere di via Mazzini, Giuliano Melosi, saronnese, ex calciatore in serie A, ex mister del Varese ora alla guida della Grumellese; il giovane ostacolista Lorenzo Perini campione cresciuto alla scuola Osa che ha vinto il titolo di campione italiano assoluti quest’estate a Trieste, Renzo Moltrasio, attivissimo animatore dell’associazione Running Saronno, appassionato di gare estreme in prima linea in tante iniziative di solidarietà.

Non è mancata una “Ciocchina” collettiva che la Giunta ha voluto consegnare al reparto di Oncologia e day hospital dell’ospedale di piazza Borella. L’intensa cerimonia, che ha registrato un autentico sold out in Sala Vanelli, è stata arricchita dalle interpretazioni del Coro Alpe.