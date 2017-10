Città delle Donne presenta il progetto pilota in collaborazione con l’oncologia medica

operate al seno prevenzione tumore seno

Appuntamento da non perdere sabato 21 ottobre alle ore 17.30 in Sala Consigliare di via De Mohr a Malnate.

La Città delle Donne ha organizzato un incontro per parlare del proprio progetto pilota in collaborazione con l’oncologia medica di Varese riguardo al lavoro svolto su giovani donne in premenopausa trattate con chemioterapia per tumore mammario nello stadio precoce.

I relatori saranno i medici oncologi Ilaria Marcon, Alice Giaquinto e Giovanni Giardina e sarà presente anche il direttore dell’oncologia medica Graziella Pinotti.