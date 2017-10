Coach Galante sprona il Varese: “Dimostriamo il nostro valore”

Chicken Rozzano - Rugby Varese 14-18

A una settimana dal bell’esordio di Dalmine, il Rugby Varese è pronto per la prima partita interna al “Levi” che vedrà i biancorossi opposti al Chicken Rozzano. Il match, valido per la seconda giornata di Serie C, prenderà il via alle 15,30 di domenica 8 ottobre e servirà ai ragazzi di Pella e Galante per confermare quanto fatto sul campo dei bergamaschi.

Attenzione però a non sottovalutare i gialloverdi: le due squadre si conoscono molto bene e il Chicken arriverà a Giubiano con l’intenzione di riscattare la netta sconfitta subita domenica scorsa contro il Rovato.

I biancorossi dovranno rinunciare anche in questo caso agli infortunati Bianchi e Affri e saranno costretti a ridisegnare la mediana, che potrebbe essere formata da Pandozy e Banfi. I tecnici varesini contano anche di recuperare Pellumbi, che sta migliorando ma non è ancora certo di recuperare al 100% per poi scendere in campo.

«Vorrei una squadra più aggressiva rispetto a Dalmine – è il parere di coach Galante – Non può mancarci la fame di dominare tutte le situazioni in campo. Quella era la prima partita ma sono sicuro che i ragazzi cambieranno “testa” per il match con Rozzano, mostrando ai tifosi quanto vale questo Varese».

Gli allenamenti della settimana sono stati finalizzati soprattutto alla fase difensiva: «Non vogliamo prendere punti e abbiamo lavorato molto su questo e su di noi: in questa fase del campionato cerchiamo di migliorare il nostro rugby, poi penseremo al resto». L’obiettivo dichiarato, quindi, è quello di fare bottino pieno, comprensivo di punto-bonus, Chicken permettendo, ovviamente. Asr Milano Cadetti – Dalmine e Rovato – Cus Cadetti sono le altre gare in programma nella Poule 1.

Classifica: Rovato, Asr Milano cad., VARESE 5; Dalmine, Cus Milano cad., Chicken 0.

SERIE C2

Secondo turno anche per il torneo di Serie C2 che vede le nostre rappresentative impegnate nel Girone A lombardo, tutte sconfitte nella giornata d’esordio. Il programma prevede il derby di Cassano Magnago tra i Rosafanti e il Malpensa; match interno per gli Unni contro i Lyons Settimo mentre i Diavoli Rossi (la formazione cadetta del Rugby Varese) giocherà sul campo dell’Amatori Verbania. Riposa invece il Tradate.