Code… bagnate: sul lungolago lo spettacolo dei cani in acqua

Foto varie

Spettacolo per tutti gli appassionati di cani sul lungolago di Ispra.

Domenica 15 ottobre Uisp e D0g’s Sporting Academy, organizzano una dimostrazione di attività acquatiche cinofile.

A partire dalle 14, in piazzetta Ex Canottieri, sul lungolago Magellano, esperti di salvamento nautico, sportivo e operativo, si esibiranno con i loro cani in tuffi dal pontile e dal gommone, riporti, recupero persone, nuoto ed esercizio con il sup.

Ingresso libero per tutti. Gli organizzatori comunicano che le dimostrazioni potrebbero subire delle variazioni di orario in base al meteo.