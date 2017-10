Colpo al clan Rinzivillo, un arresto anche a Busto Arsizio

squadra mobile varese

Dalle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì, è in corso l’esecuzione di una complessa operazione antimafia, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e disposta dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Roma e di Caltanissetta, nei confronti dell’associazione mafiosa Cosa Nostra.

A finire in carcere e ai domiciliari sono stati 37 presunti componenti della famiglia mafiosa di Gela dei Rinzivillo, già tristemente famosi a Busto Arsizio e dintorni per l’omicidio di Salvatore D’Aleo e tutta una serie di estorsioni messe in atto a partire dagli anni ’90 fino almeno al 2010, quando vennero sgominati con l’operazione Fire Off.

Seicento tra operatori di polizia, appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma nonché alla Polizia Criminale di Colonia (Germania), stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare (in carcere e ai domiciliari), nei confronti di 37 soggetti, affiliati al clan mafioso, storicamente alleato dei corleonesi e dei Madonia, considerati responsabili di numerosi reati, aggravati dal metodo mafioso. Tra questi è finito in cella anche il capofamiglia Salvatore Rinzivillo.

Dalle prime informazioni la cosca aveva aperto un canale per la distribuzione di droga con la famiglia di ‘ndrangheta degli Strangio in Germania. Il clan si sarebbe avvalso anche della collaborazione di un avvocato e di due carabinieri.

Tra gli arrestati anche un uomo residente a Busto Arsizio, sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli uomini della Squadra Mobile di Varese alle prime ore dell’alba.