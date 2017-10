Il premier Matteo Renzi ha visitato lo stabilimento di AgustaWestland di Vergiate, azienda del gruppo Finmeccanica, dove vengono prodotti elicotteri. Il presidente del consiglio ha incontrato l'amministratore delegato Mauro Moretti e le maestranze

Cluster Education Day: come nascono i tecnici e gli ingegneri aerospaziali. È questo il titolo dell’incontro, organizzato dal Lombardia Aerospace Cluster, che si terrà giovedì 26 ottobre al MAGA di Gallarate (inizio ore 9). Sarà una giornata dedicata all’orientamento degli studenti e alla creazione di nuovi rapporti col mondo della scuola per le imprese. Verranno presentati agli studenti, alle scuole superiori, alle imprese e ai responsabili delle risorse umane i percorsi formativi e le iniziative a disposizione di chi vuole intraprendere una carriera nel comparto aerospaziale.

Durante il Cluster Education Day si risponderà dunque a una serie di quesiti basilari per chi vorrà lavorare in questo comparto. Come nasce e si forma un tecnico o un ingegnere aerospaziale, quali sono le competenze necessarie per lavorare in uno dei settori industriali più tecnologicamente avanzati e quali le sinergie che le imprese possono creare con il sistema dell’istruzione universitaria e tecnica-superiore.

COME SI SVOLGERA’ LA GIORNATA

Nel corso della mattinata professori ed esperti illustreranno ai presenti i corsi di studio pertinenti con il settore aerospaziale e le modalità di attivazione dei tirocini aziendali tramite lo “sportello tesi”. Percorsi scolastici, formazione in alternanza scuola-lavoro, studi post diploma (ITS) e corsi di laurea: tutto quello che serve sapere, dalla A alla Z, per diventare un tecnico o un ingegnere aerospaziale.

IL PROGRAMMA

9.00 Registrazione partecipanti

9.15 Introduzione:

· Carlo Valerio, Coordinatore dei Gruppi di Lavoro del Lombardia Aerospace Cluster.

9.30 Saluto:

· Brunella Reverberi, Unità Organizzativa Sistema educativo e Diritto allo studio Regione Lombardia.

9.50 La formazione in alternanza scuola lavoro – casi pratici Istituto Statale di Istruzione Superiore Andrea Ponti di Gallarate:

· Anna Scaltritti, Dirigente Scolastico.

10.10 La formazione post diploma – l’offerta della Fondazione Mobilità Sostenibile di Somma Lombardo e i corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS):

· Angelo Candiani, Presidente delle Fondazione Mobilità Sostenibile.

10.30 Corsi di laurea, tirocini in azienda con “sportello tesi” – presentazione dei corsi di studio universitari:

· Franco Bernelli Zazzera, Docente facoltà Ingegneria Aerospaziale Politecnico di Milano;

· Roberto Colombo, Ricercatore Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano Bicocca;

· Carlo Noè, Direttore Scuola di Ingegneria LIUC – Università Carlo Cattaneo.

12.00 Conclusioni:

· Angelo Vallerani, Presidente del Lombardia Aerospace Cluster