Come migliorare la scuola: dieci scuole si raccontano

“Migliorare la scuola? Insieme è possibile”. È questo il titolo del convegno conclusivo del progetto “MiglioreRete”, scuole in rete per il miglioramento, che si terrà il 6 ottobre alle 15:00 presso l’Istituto alberghiero de Filippi in via Don Luigi Brambilla 15 a Varese.

Dieci le scuole che partecipano alla rete: si tratta per lo più di istituti comprensivi come quelli di Induno Olona, Arcisate, Cantello, Cunardo , Lavena Ponte Tresa, Viggiù, insieme al comprensivo Anna Frank di Varese e ai licei Sacro Monte e Ferraris e l’alberghiero De Filippi.

Il progetto è stato realizzato nel biennio 2015 2017 dai docenti e dai dirigenti con l’obiettivo di sviluppare i piani di miglioramento con particolare riguardo ai processi di insegnamento e apprendimento attraverso il ricorso alla didattica per competenze. Il progetto è stato realizzato grazie agli appositi fondi stanziati dall’ufficio scolastico regionale.