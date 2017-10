Come migliorare la visibilità commerciale sul Web

Evento terziario donna ascom

Meglio comunichi, più vendi: migliorare la visibilità commerciale attraverso la gestione strategica del tuo sito web. È il contenuto del corso organizzato da Ascom Varese e in programma per Lunedì 16 e 23 ottobre 2017 – dalle 9 alle 13 con docente F. Julita, Social media strategist per PLUME. Costo del corso: 60 euro.

«Per affrontare senza paura il mondo di internet, ecco un corso davvero pratico, intenso ed efficace – spiegano gli organizzatori -. Imparerai a migliorare la tua visibilità commerciale attraverso la gestione strategica del tuo sito web, dei social media e la presenza nei motori di ricerca. Valorizzerai le qualità tue e di ciò che offri al mercato. Apprenderai un metodo di lavoro per far capire in cosa sei differente dai tuoi concorrenti. Cos’è il web marketing, ovvero come orientarsi tra i canali e le dinamiche di comunicazione. Panoramica sul web (e il social media) marketing: caratteristiche e vantaggi. Cenni ai criteri di miglioramento della visibilità nelle ricerche su Google (SEO e SEM). Facebook: profili, pagine e gruppi. Il mondo di Google. Altri social media: Linkedin, Youtube, Instagram, Snapchat. Gestire un blog aziendale. Newsletter e sms marketing. Confronto fra Google AdWords e Facebook Ads»

Info: Corsi Ascom Varese tel. 0332.342139/011

email: corsi@ascomva.it