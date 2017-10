Come saranno gli orari della Arcisate Stabio

tilo treni

Come saranno gli orari dei treni che percorreranno la nuova Arcisate-Stabio?

La domanda è stata proposta più volte anche dai lettori di VareseNews, anche perché la nuova ferrovia consentirà anche collegamenti inediti come quello Varese-Como.

Gli orari ufficiali e definitivi – spiegano dalle ferrovie SBB – saranno resi noti il 23 novembre, due settimane prima del cambio orario (fissato per il 10 dicembre), ipotetica data di attivazione della nuova linea.

Tuttavia una bozza degli orari è già disponibile, attraverso il sito progetto-orario.ch, che sottopone preventivamente al parere dei cittadini le ipotesi di orari del sistema di trasporto pubblico.

L’orario ipotetico della nuova linea si può scaricare cliccando qui. Attenzione: ricordatevi che è una bozza, gli orari definitivi devono ancora arrivare.

Da Varese partirà un treno ogni mezz’ora, con destinazione alternata verso Como (uno all’ora) e Bellinzona (uno all’ora).

I treni da Varese a Como partiranno da Varese FS al minuto .06 di ogni ora (5.06, 6.06 e così via) e arriveranno a Como in 42 minuti, con cinque minuti di sosta a Mendrisio per “inversione di marcia”. Faranno poi capolinea a Como Camerlata cinque minuti dopo (47 minuti da Varese). Il primo treno sarà alle 5.00, l’ultimo alle 23.06. Da Como a Varese le corse orarie (partenza da Como Camerlata) iniziano invece alle 5.07 e finiscono alle 23.07.

I treni da Varese a Lugano e Bellinzona partiranno da Varese FS al minuto .36 di ogni ora (6.36 e così via), arriveranno a Lugano in 49 minuti, a Bellinzona in un’ora e 21 minuti. Il primo treno sarà alle 5.36, ultimo treno alle 19.36.

Le stazioni della Valceresio (Induno Olona, Arcisate, Cantello-Gaggiolo), quella di Stabio e quella di Mendrisio vedranno invece un treno ogni mezz’ora da/per Varese. Nella bozza di orario svizzera non sono ovviamente inserite le corse della diramazione per Porto Ceresio, che riguardano solo l’Italia.

In questa fase invece non sono previsti i collegamenti verso Malpensa, oggetto di una piccola crisi “diplomatica” l’estate scorsa. L’impegno condiviso di Canton Ticino e Regione è di attivarli «entro la fine del 2018» (vedi qui)