Incendio in casa, morti il padre e tre bambini

Un uomo è morto e quattro bambini sono rimasti gravemente feriti nell’incendio scoppiato questa mattina in un appartamento a Como, in via San Fermo della Battaglia, al confine con il Comune omonimo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e una Volante della Polizia. Le persone all’interno sono state soccorse dopo che i pompieri avevano parzialmente domato le fiamme. Il padre, 49enne di nazionalità marocchina, è morto sul posto (il corpo è ancora nella palazzina), mentre gravi erano le condizioni dei quattro minori. Due bambine sono stati portate al Sant’Anna, un’altra bimba a Cantù e il bimbo all’ospedale Valduce: le due bambine al Sant’Anna sono decedute poco dopo, mentre quella a Cantù (5 anni) è ancora viva.

Sono ancora ignote le cause dell’innesco, su cui stanno svolgendo ora accertamenti polizia e vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso: si deve ancora verificare se ci sono altre persone all’interno. Non si esclude che sia stato un atto volontario.

L’incendio è avvenuto in una palazzina su quattro piani. Le autorità hanno recintato l’area (la strada è stretta e a mezza costa, senza punti di passaggio alternativi).