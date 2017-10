“Complici muse” riparte da Saronno

Foto varie

Continua il tour di “Complici muse“, l’itinerario di contaminazione letterarie ideato dallo scrittore Santi Moschella attraverso le tre opere fin qui pubblicate.

L’evento si divide in quattro parti: emigrazione, sogno, contaminazioni poesia, prosa dialoghi teatrali chat. Le letture sono tratte da: “Spesso ti dicono di non arrenderti” (Armando Siciliano Editore); “Mi chiamo Giuseppe per gli amici Peppino”(Armando Siciliano Editore); “Così è se mi piace” (TraccePerLaMeta edizioni).

Ogni parte della serata è caratterizzata da una canzone firmata dal maestro Riccardo Ceratti: Ho vent’anni tema dell’emigrazione; Una fiaba di Hans (Sogno) Lorenzo(poesia/prosa) Questione di chimica (Letteratura e società).

L’appuntamento è dunque per domenica 5 novembre alle ore 16 presso la Sala Nevera di Saronno. Introduce Anna Clerici, presidente dell’associazione CulturalMente e Musicalmente, organizzatrice dell’evento.