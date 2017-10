.

COMPRARE VINO ONLINE IN SICUREZZA, ALCUNI CONSIGLI PER GLI APPASSIONATI

Il boom del commercio online ha coinvolto trasversalmente moltissimi settori, su tutti l’elettronica, l’editoria e l’abbigliamento. Non rimane fuori da questa rivoluzione l’enogastronomia, che sta sviluppando con successo varie strategie per rimanere al passo con i tempi.

Per quanto riguarda in particolare il mondo del vino, uno dei prodotti più amati e consumati dagli italiani, ci troviamo di fronte ad un continuo fiorire di piattaforme e pagine web che si dedicano alla vendita di vini online. Il giro d’affari delle enoteche online è passato dai 10 milioni di euro del 2012 ai 35 milioni di euro del 2016 e le proiezioni per i prossimi anni sono più che ottimistiche.

Ma in questa selva di start-up, blog e portali, come scegliere l’enoteca perfetta che offra le migliori garanzie ed il miglior rapporto qualità/prezzo?

IDEE CHIARE PER NON PERDERSI IN UN OCEANO DI VINO

Per i consumatori è importante avere a disposizione alcuni strumenti e nozioni per poter giudicare in maniera corretta i negozi e comprare vino online in sicurezza. Si vuole avere la certezza di non andare incontro a brutte sorprese.

Uno dei grandi vantaggi al momento di acquistare vino online è l’immensa varietà di bottiglie e cantine a cui si può accedere, cosa che normalmente non è possibile trovare né al supermercato né nella classica enoteca di quartiere. Questo grande vantaggio, che ci dà la possibilità di comprare con un semplice clic sia un Brunello di Montalcino edizione limitata, che uno Champagne francese, un rosso da tavola o uno Chardonnay sudafricano, dev’essere sfruttato al meglio facendo attenzione ad alcuni semplici accorgimenti.

Prima di tutto è importante avere ben chiaro che cosa si vuole comprare, per non rischiare di perdersi in un universo sconfinato. È bene sapere sin dall’inizio che budget si ha a disposizione o fino a quanto si è disposti a spendere e verso che tipologia di vino si è indirizzati: bianco, rosso, spumante, passito, etc.

Se le idee a riguardo sono ancora confuse, esistono molti blog e portali di vino che offrono informazioni utili ed interessanti per orientare il consumatore, grazie a contenuti ricchi di dettagli su vini e denominazioni, in ottica anche di realizzare i migliori abbinamenti tra cibo e vino (VinoalVino, Wine Dharma, Luciano Pignataro solo per citarne alcuni).

CONFRONTARE PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo è importante ma non è tutto. Online si trovano migliaia di offerte, a volte con sconti davvero invitanti che possono arrivare persino del 50%, ma è bene cercare sempre un confronto con il prezzo dello stesso vino nel supermercato sotto casa, per non farsi cogliere impreparati. Per facilitare la ricerca ed il confronto tra le offerte esistono piattaforme come Wine-Searcher, uno tra i più completi motori di ricerca per vini, e Trovino, piattaforma tutta italiana che permette di filtrare la ricerca per tipologia, provenienza, produttore e fascia di prezzo oltre a dare la possibilità di costruirsi delle liste di vini preferiti e salvare ricerche ricevendo una volta alla settimana le offerte di vino desiderate. Ad esso è legato anche un interessante blog.

Altro strumento utile è Vivino, app scaricata da oltre 25 milioni di persone nel mondo, che permette di ottenere informazioni su di una bottiglia, come prezzo medio, recensioni ed abbinamenti consigliati, con una semplice foto dell’etichetta.

È importante anche stare sempre attenti alle promozioni. Natale si avvicina e le proposte si moltiplicano. Un ottimo modo per coglierle senza perdere troppo tempo in estenuanti ricerche è quello di affidarsi ad alcuni operatori storici, vedi Tannico (leader del mercato italiano), VINO75, o enoteche molto conosciute come Bernabei e Callmewine, che offrono eleganti confezioni e combinazioni di bottiglie di vino, diverse per qualità e tipologia, in modo da accontentare un po’ tutti i gusti. Con un budget di 80/100 euro si possono portare a casa tra le 4 e le 6 etichette, tutte di ottimo livello.

Prima di lanciarsi in un acquisto è consigliabile dare un’occhiata alle recensioni. Non prendete per buone le prime righe che leggete su di un vino. Meglio compiere una piccola ricerca per sapere se realmente quel vino è uno dei “migliori d’Italia”. Ciò si può fare velocemente confrontando le recensioni dei principali blog e riviste sul mondo del vino, come Gambero Rosso, Spirito Divino e la celebre ed internazionale Wine Spectator.

SITO WEB RESPONSIVE E PAGAMENTO AGEVOLE

Elementi strettamente vincolati con le dinamiche del commercio online sono l’interfaccia grafica ed il metodo di pagamento. Una pagina web lenta o male organizzata porta il consumatore ad annoiarsi rapidamente, in particolare in un mondo in cui i cellulari ed i tablet sono gli strumenti più utilizzati anche per fare acquisti.

Il responsive design, ovvero la tecnica di programmazione che permette ai siti web di adattare la propria grafica in modo automatico al dispositivo sui quali vengono visualizzati, è un elemento fondamentale per il successo di un sito. Una pagina web facile da navigare fornisce la conferma che dietro di essa lavora un team di professionisti ed esperti, non solo di vino, ma anche di web marketing.

Inoltre, controllare quali sono i metodi di pagamento che la piattaforma mette a disposizione, aiuta a capire la serietà dell’azienda. Alcune enoteche offrono la possibilità di un bonifico bancario o persino di pagare in contanti al momento della consegna, ma acquistare online diventa più facile e veloce se si ha la possibilità di utilizzare carte di credito e PayPal. I dati personali sono sempre protetti grazie a sistemi di sicurezza e di prevenzione delle frodi.

SERIETÀ E TEMPI DI RISPOSTA

La serietà di un’enoteca online dipende anche da un altro aspetto, che preoccupa soprattutto gli assaggiatori più esperti: le modalità di conservazione del vino. Alcune aziende gestiscono direttamente la propria cantina di vini, sembra essere questo il caso di Xtrawine, mentre altre si affidano ad intermediari o distributori. Si tratta però di un passaggio molto importante che non va sottovalutato, in quanto può avere grandi conseguenze sulla qualità del prodotto. Meglio dunque informarsi prima su come quell’enoteca online gestisce i propri vini.

In un mondo che va sempre di corsa assume molto valore anche il tempo di consegna. A volte l’urgenza porta ad acquistare un vino all’ultimo minuto ed è importante avere la certezza che l’enoteca lo recapiti entro i tempi stabiliti: 24-48 ore è uno standard per molti operatori. Bisogna fare attenzione anche ai costi di spedizione. Se la bottiglia si trova ad un prezzo scontatissimo, ma poi la spedizione è molto onerosa, il gioco non vale la candela. Meglio pensarci su due volte e virare su qualcos’altro, vedi i pacchi-regalo che permettono di ammortizzare meglio questo costo. Le aziende più virtuose offrono inoltre la possibilità di resi e rimborsi nel caso di non conformità con quanto acquistato. Anche questo può essere un dettaglio non secondario di cui tenere conto prima di effettuare l’acquisto.

SBAGLIANDO S’IMPARA

Infine, ciò che vale più di tutto al momento di comprare vino online è l’esperienza personale. Così come con l’enoteca sotto casa, anche con il mondo del vino online uno va costruendo la propria classifica dei migliori negozi a seconda di prove ed osservazioni. Acquistando presso diversi operatori, confrontando offerte, tempi di consegna, qualità dell’interfaccia grafica ed altri elementi, ci si può formare un’opinione personale sulle varie enoteche online. Per fare sempre la scelta giusta.