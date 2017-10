Con Daniele Monti 400 bimbi scoprono i viaggi in bicicletta

Oltre 400 bimbi di quinta elementare hanno partecipato ieri mattina all’incontro organizzato dalla polizia locale al collegio Castelli con Daniele Monti saronnese che ha girato il mondo in bicicletta.

Un’occasione, nell’ambito del progetto di educazione stradale, per avvicinare i più piccoli alla cultura dello spostarsi su due ruote.

Nel dettaglio nel corso dell’iniziativa organizzata da Barbara Milletich, deus ex machina di tutte le iniziative di educazione stradale organizzate dal comando di piazza Repubblica, i piccoli partecipanti hanno potuto vedere un video con panorami e curiosità sull’ultimo viaggio del 35enne che l’estate scorsa ha percorso sulla propria due ruote 4 mila chilometri da Oslo a Capo Nord. Tante le domande degli studenti ed anche le curiosità suscitate dall’attrezzatura di Monti che ha portato anche la tenda e la bicicletta che usa per i suoi viaggi che l’han portato anche in Nuova Zelanda e in India.