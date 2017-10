Con \"I libri sono per tutti\" in biblioteca si promuove la lettura e si impara a gesti i Dsa

Promuovere la lettura e rilanciare l’immagine della biblioteca come luogo di incontro è il duplice obiettivo del progetto “I libri sono per tutti: a ogni lettore il suo libro” in corso di realizzazione nel Sistema di Saronno costituito dalle biblioteche di Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate ed Uboldo.

L’iniziativa, presentata ieri mattina in biblioteca alla presenza dell’assessore alla Cultura Lucia Castelli, ha ottenuto un finanziamento di 15 mila euro da Regione Lombardia. E’ rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e ai loro genitori per rilanciare la lettura. Nei mesi di ottobre e novembre sono state messe in calendario ben 60 attività di promozione della lettura che verranno realizzate nelle biblioteche del Sistema di Saronno in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Nel dettaglio ci saranno 28 laboratori di lettura animata rivolti a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni e 32 incontri di invito alla lettura sul tema della legalità e del bullismo rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto è stato pensato anche per costruire una rete di contatti, informazioni, collaborazioni e servizi da mettere a disposizione di genitori, insegnanti ed educatori che si trovano a volte di fronte a situazioni complesse e di difficile gestione, con particolare riguardo ai Dsa.

Nelle prossime settimane inizierà, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario un corso sui disturbi specifici dell’apprendimento rivolto ai genitori che desiderano avere le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontarli con serenità e sicurezza. Gli incontri, tenuti da esperti dell’Associazione Italiana Dislessia, partiranno giovedì 19 ottobre alle 20,30 con Cristiano Termine, neuropsichiatra infantile all’ospedale “Filippo del Ponte” e professore associato all’Università dell’Insubria che terrà una conferenza introduttiva sul tema della “Dislessia e dei Disturbi dell’Apprendimento”. Gli incontri successivi si terranno di sabato mattina, dalle 9,30 alle 12.

In biblioteca a Saronno, a Casa Morandi in viale Santuario, proseguirà la sua attività lo sportello dislessia curato dalla presidente della sezione Aid della provincia di Varese, al quale i genitori possono rivolgersi gratuitamente e su appuntamento per avere informazioni sul percorso diagnostico e scolastico e sulla legislazione vigente in merito ai Disturbi specifici di Apprendimento.

“Grazie al contributo di Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Lucia Castelli – non solo avremo l’opportunità di valorizzare le biblioteche coinvolgendo tanti bambini e ragazzi, ma potremo dare preziose indicazioni ai genitori per orientarsi nel mondo dei Dsa ed essere in grado di aiutare i propri figli sia a casa sia a scuola”.