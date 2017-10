Con il ritorno dell’ora solare si alza la guardia contro i furti in casa

Si svolgerà lunedi 30 ottobre la terza giornata nazionale per la prevenzione contro i furti con scasso nelle abitazioni private. La Polizia cantonale congiuntamente con le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti e con il supporto della Prevenzione Svizzera della Criminalità vuole sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi a questo genere di reati ed anche di fornire utili consigli di prevenzione.

In Ticino i reati contro il patrimonio sono in continua diminuzione, attestandosi nel 2016 a 4’364 casi (-14% rispetto all’anno precedente).

I furti con scasso sono stati 1’557 con una flessione del 14%. Il 25% dei furti con scasso nelle abitazioni sono tuttavia solo tentati; la percentuale era del 35% nel 2015. Il risultato positivo è dovuto a un cambiamento nelle varie attività di Polizia che assicura una capillare presenza di agenti sul territorio e al costante lavoro di prevenzione e di analisi svolto quotidianamente nonché all’introduzione di mezzi tecnici e investigativi più performanti.

Il trend non fa comunque abbassare la guardia. Con l’arrivo dell’autunno e il cambio dell’ora da legale a solare, si denota infatti sempre un aumento dei furti nelle abitazioni. L’oscurità arriva presto, quando spesso si è ancora al lavoro. Momento questo favorevole ai malfattori che possono agire indisturbati.

Per questo motivo è importante tenere presente queste semplici ma basilari misure di prevenzione per proteggere la vostra casa o appartamento:

– Non dimenticate di simulare una presenza in casa lasciano accesa una luce (timer per le luci)

- Proteggete i vostri valori riponendoli in un luogo sicuro (cassaforte, cassetta di sicurezza)

- Segnalate i comportamenti o rumori sospetti contattando il 117

Il 30 ottobre la Polizia cantonale, le Polizie comunali e quella dei trasporti saranno presenti sulle piazze e nelle vie di grande affluenza di tutto il Cantone, come presso i centri commerciali, per una distribuzione di opuscoli sulla prevenzione contro i furti e a disposizione per puntali consigli.