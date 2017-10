Confapi compie 70 anni

felice nespoli è il presidente del gruppo alimentari di confapi

Confapi Varese compie 70 anni. Per festeggiare questo traguardo, giovedì 26 ottobre, organizza un evento nella Sala Napoleonica delle Ville Ponti dal titolo “Ripartiamo da 70 tra innovazione e tradizione“. Si inizierà alle 16 e 30 con il saluto delle autorità, a seguire ci sarà l’intervento del Presidente di Confapi Varese Marco Tenaglia, una tavola rotonda dove le aziende di Confapi si raccontano.

Durante la giornata interverranno anche il presidente del consiglio Regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo e il presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco. Settant’anni è un traguardo importante che per un’associazione di categoria va anche letto dal punto di vista della fedeltà e dell’identità rispetto al bisogno di rappresentanza. Quindi non poteva mancare un momento di premiazione e riconoscimento per quelle aziende con maggiore anzianità associativa.