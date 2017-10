Conte (Pd): “Noi abbiamo vigilato sul Molina”

luca conte giampiero

Riceviamo e pubblichiamo

“Dopo un primo comunicato in cui il commissario Pallino attacca il Partito democratico, reo di aver sollevato, attraverso il sottoscritto e senza il suo consenso, la propria preoccupazione per l’allontanamento forzato di una benemerita associazione quale Varese Alzheimer dai locali del Molina, il suddetto commissario abbandona nuovamente le vesti tecniche che il suo ruolo ed il buon senso gli imporrebbero per tornare all’attacco.

Rettifica innanzitutto il superficiale svarione iniziale, accusando ora non più solo il Pd, ma l’intera maggioranza che con me aveva firmato il documento volto a chiedere che fossero chiarite le motivazioni che potevano mettere in difficoltà una realtà tanto utile ai varesini più anziani. Si dilunga successivamente in allusioni che fatico a comprendere e sulle quali, pertanto, non entro nel merito.

Ad una allusione mi sento in obbligo tuttavia di rispondere per il ruolo che ricopro e lo faccio rassicurando il signor Pallino che i consiglieri del Partito democratico hanno da sempre la buona abitudine di vigilare su quanto avviene in città, farsi interpreti delle preoccupazioni dei cittadini e questo continueranno a fare. Se tuttavia egli ritiene di avere abbastanza esperienza politica da insegnarci il mestiere attenderemo con ansia i suoi prossimi comunicati stampa, preziosi e rari esempi di attacchi politici da parte di commissari tecnici.”