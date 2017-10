Controlli gratuiti della vista per bimbi in età prescolare

apparecchi laser operazione sala operatori

La Sezione Territoriale di Varese dell’UICI onlus, grazie alla preziosa collaborazione della Asst Valle Olona, informa della possibilità di effettuare screening visivi gratuiti dedicati a bambini in età prescolare (anni 4 e 5, vale a dire i nati negli anni 2012 e 2013).

Gli incontri sono su appuntamento da fissare contattando il numero 0332/260348 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L’iniziativa si inserisce negli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale della vista, che quest’anno si celebrerà il 12 ottobre.

Nel nostro Paese l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus ha organizzato infatti, per il secondo giovedì del mese, iniziative in circa 100 città, in stretta collaborazione con i propri Comitati e le strutture territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI).

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: difendere unbene prezioso qual è la vista è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato.

“Ti aiutiamo a vederci chiaro” è lo slogan della giornata che mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.