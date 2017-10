Controlli in stazione: arrestato rapinatore 24enne

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

E’ stato colto in flagrante mentre cercava di rapinare un passeggero che stava per salire in treno. Così sono scattate le manette ai polsi di un 24enne tunisino arrestato nell’ambito di una serie di controlli realizzati dalla Questura allo scalo ferroviario di piazza Cadorna.

Nei giorni scorsi sono stati molti i pendolari che hanno notato gli uomini delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente a quelli del reparto prevenzione crimine di Milano e della polizia ferroviaria. Proprio nel corso di queste attività i tutori dell’ordine hanno notato un irregolare senza fissa dimora che prendeva di mira un pendolare. E’ stato subito bloccato.

Perquisendolo sono stati ritrovati un tablet, arnesi da scasso e chiavi di veicoli, in seguito risultate rubate. Per lui oltre all’arresto è scattata la denuncia per furto in abitazione, ricettazione e porto di oggetti atti allo scasso. E’ stato portato al carcere di Busto Arsizio. Nel corso dell’operazione è stato anche arrestato un minorenne, senza fissa dimora, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale dei Minori di Milano per reati commessi nel febbraio scorso.