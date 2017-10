Controlli sulle strade, Gallarate sbaraglia la concorrenza di Busto e Legnano

”Operazione Smart”: nessuno nel Varesotto come Gallarate. La Regione Lombardia ha fornito i dati relativi ai maxi pattugliamenti in dodici Provincie, effettuati lo scorso 30 settembre su iniziativa del Pirellone. La polizia locale cittadina sì è distinta anzitutto come numero di agenti messi in campo: in tutto 29 rispetto ai 30 del capoluogo e ai 25 di Busto Arsizio, le due principali città dell’area con i loro oltre 90mila abitanti (Gallarate ne conta 53mila).

Ma su un dato, in particolare, la municipale gallaratese ha “sbaragliato il campo”, quello relativo ai conducenti sottoposti a controllo alcolemico: in tutto 106, dalle 19 alle 4 del mattino, mente a Varese gli alcol test sono stati 73 a Busto Arsizio 62. Nove gli automobilisti risultati positivi e altrettante le patenti ritirate (su un totale di 21 in tutta la provincia). Gallarate risulta anche al primo posto per le sanzioni comminate in violazione del codice delle strada: 64, ovvero 23 in più del capoluogo e 16 in più di Busto.

A livello regionale la provincia di Varese è in terza posizione per numero di controlli alcolemici (541) dietro a Milano (743) e Brescia (724). Quarta piazza per numero di verbali (207) dopo Brescia (713), Milano (688) e Bergamo (342). Terza posizione per numero di veicoli controllati (1.618), graduatoria che vede in cima Milano (4.103), seguita da Brescia (3.352). Ancora una medaglia di bronzo nella categoria automobilisti positivi all’alcol test: 15 nel Varesotto, 29 a Milano e 41 nel Bresciano.

Nelle statistiche va ovviamente considerato il numero di abitanti per Provincia e lavorando di percentuali, quella di Varese risulta ampiamente al primo posto come quantità di servizi effettuati. Successo al quale ha contribuito in maniera determinante il lavoro svolto dagli agenti gallaratesi che, come da programma dell’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso, hanno deciso di concentrare gli sforzi di uomini e mezze in un servizio di costante pattugliamento del territorio, finalizzato alla prevenzione e non alla repressione. Una “mission” confermata dai dati cittadini, in base ai quali nell’ultimo anno si è registrato un netto calo delle multe per divieto di sosta e un forte aumento del numero di sanzioni per eccesso di velocità, guida senza cinture e di verbali per la mancanza dell’assicurazione e della revisione.

L’operazione “Smart”, avviata nel 2003 e giunta lo scorso settimana alla sua 32esima edizione, ha come «risultati e benefici attesi» l’aumento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, un maggiore rispetto delle norme che regolano la civile convivenza; il miglioramento della sicurezza delle strade e il perfezionamento del coordinamento e della collaborazione tra polizie locali di enti diversi ed operanti in ambiti territoriali omogenei.